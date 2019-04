Veröffentlicht am 1. April 2019 von wwa

PRACHT – Der Umwelt zuliebe: Müllsammelaktion in Pracht – Die Flursäuberungsaktion in der Gemarkung Pracht wurde von vielen Bürgern der Ortsgemeinde durchgeführt. Insgesamt waren 33 Helfer unterwegs. Besonders freute sich der Ortsbürgermeister darüber, dass einige Familien mit ihren Kindern dabei waren. Insgesamt waren elf Kinder und Jugendliche (also 1/3 der Teilnehmer) unter den Helfern.

Aufgeteilt in Sammler Teams wurden alle Wege abgegangen und abgefahren. Es waren fünf Traktoren, zwei Geländewagen mit Anhägern und ein Transporter im Einsatz. Besonders auffällig waren die Ablagerung von Bauschutt und Abdeckmaterial. Auch musste der Wald wieder einmal von Autoreifen (13 Stück) befreit werden. Im Feldgehölz wurden auch zwei Autobatterien gefunden, diese konnten direkt beim Umweltmobil, welches an diesem Samstag Station in Pracht machte, abgegeben werden. Alles in allem war dies wieder eine Gelungene Aktion unserer Umwelt zuliebe. Nach getaner Arbeit trafen sich alle Helfer am Sportheim „Hohe Grete“ um sich mit Bratwurst und kalten Getränken zu stärken.

Ortsbürgermeister Udo Seidler dankte allen Beteiligten für den engagierten Einsatz, auch dankte er dem Jagdpächter Werner Spahn für die Bratwürstchen und bei Christiane Hassel von Heizöl Hassel bedankte er sich für eine großzügige Spende zur Unterstützung der Umweltaktion. Danke sagte auch die Westerwald Brauerei aus Hachenburg den Helfern. Für das tolle Engagement der Ortsgemeinde Pracht der „Aktion Saubere Umwelt 2019“ wurden zwei Kisten Hachenburger Bier überreicht. In gemütlicher Runde wurde auf den gelungenen Tag mit einem Hachenburger Bier angestoßen. (udse) Fotos: OG Pracht