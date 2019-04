HACHENBURG – REWE CUP – 2019 – Die Spendensumme wurde erneut übertroffen – 34.716 Euro für Fir Kinderkrebshilfe Gieleroth

Veröffentlicht am 1. April 2019 von wwa

HACHENBURG – REWE CUP – 2019 – Die Spendensumme wurde erneut übertroffen – 34.716 Euro nahmen die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth in Empfang. – Wahnsinn! – Das waren die ersten Worte von Jutta Fischer, die Vorsitzende der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth, als sie vom Ergebnis des 11. REWE – CUPs erfuhr. Viele Hände und Herzen haben wieder dazu beigetragen, dass man im Namen aller eine große Summe an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth übergeben durfte. Der Marktleiter des REWE – Marktes Hachenburg, Thomas Diefenbach, führte in seiner Rede aus, dass er erneut überwältigt sei von dem großen Zuspruch, die diese Aktion hat. „Es ist nicht der Betrag, der am Ende steht, sondern die einmalige Hilfsbereitschaft der Region, die mich fasziniert. Gerade dieser Zuspruch von vielen Kunden, der engagierten Mitarbeiter des REWE – Marktes, den Mitgliedern aus den Vereinen der SG und JSG Atzelgift/Nister, den Mitgliedern der Kinderkrebshilfe Gieleroth, der Bäckerei Scheffel, des Finanzamts Altenkirchen – Hachenburg, die Frauen der Dorfcafés sowie den vielen Sponsoren, die dies jedes Jahr unterstützen, zeichnet diese Aktion aus.“

Leider musste das geplante Jugendturnier in diesem Jahr ausfallen. Für die Sponsoren, die jedes Jahr das Jugendturnier in der Halle unterstützen, war es selbstverständlich, dass man auch in diesem Jahr wieder dabei ist. Joachim Giehl (JSG Atzelgift) brachte es am Ende der Scheckübergabe auf den Punkt: „Es ist schon erstaunlich, dass wir in nur elf Jahren eine Gesamtsumme von 273.532 Euro erreicht haben“ und fügte ein Zitat von Alexander v. Humboldt hinzu: „Ideen können nur nützen, wenn sie in vielen Köpfen lebendig werden. Dies ist uns allen gelungen, vielen Dank.“

Der Geschäftsführer der Sportfreunde Atzelgift/Luckenbach, Andreas Müller, und der Vorsitzende der SG Atzelgift/Nister, Stefan Schäfer, versprachen, dass es im nächsten Jahr wieder ein Hallenturnier zu Gunsten der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth geben wird, und man mit einigen Neuerungen aufwarten will.