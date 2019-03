Veröffentlicht am 31. März 2019 von wwa

WISSEN – Schwarzstorch in der Verbandsgemeinde Wissen gelandet – Nach einigen Meldungen zur Rückkehr des Schwarzstorchs aus seinem Winterlager in Afrika ins nördliche Rheinland-Pfalz, gelang jetzt ein Fotobeweis. Gesichtet wurde der seltene und scheue Vogel in der Verbandsgemeinde Wissen. Jetzt hoffen die Beobachter, dass er einen Partner findet und etwa ab Mitte April, drei bis fünf Eier in einem versteckten Horst tief im Wald legen kann. Für ganz Rheinland-Pfalz nimmt man etwa 40 Brutpaare an, die meisten davon im Norden. Daran ist zu erkennen: Es handelt sich um einen wahren Schatz, den Naturfreunde nur mit viel Glück zu sehen bekommen.