Veröffentlicht am 31. März 2019 von wwa

FÜRTHEN – Verkehrsunfall auf der L 267 – Zwei Personen verletzt – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag, den 30. März, gegen 16:00 Uhr auf der L 267, in der Gemarkung Fürthen. Ein 16jähriger Motorradfahrer sowie sein 18 Jahre alter Sozius befuhren mit einem Motorrad die Siegstraße (L 267) aus Richtung Etzbach kommend in Fahrtrichtung Windeck Ortsteil Au. Ein 42 Jahre alter Mann befuhr die Siegstraße mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Einmündung Siegstraße / Hammerstraße beabsichtigte der Motorradfahrer nach links in die Hammerstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er den entgegenkommenden Pkw und kollidierte mit ihm. Der Motorradfahrer kam zu Fall. Der Fahrer sowie sein Sozius erlitten Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden beide mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Altenkirchen gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache, so die Polizei, dürfte in dem falschen Linksabbiegevorgang des Motorradfahrers in Verbindung mit der Sichtbehinderung durch die tiefstehende Sonne zu suchen sein. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro. Quelle: Polizei