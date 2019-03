Veröffentlicht am 31. März 2019 von wwa

HILLSCHEID – Verkehrsunfall auf der L 309 – zwei Personen schwerverletzt – Am Samstagnachmittag, den 30. März, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 50jähriger Motorradfahrer mit seiner 41jährigen Sozia, beide aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die Landesstraße 309 aus Richtung Vallendar kommend in Fahrtrichtung Hillscheid. Kurz vor der rechtsseitigen Einmündung zur K 115 (Richtung Simmern/Ww.) überholte er zwei in gleiche Fahrtrichtung fahrende Motorräder. Beim Einscheren auf die eigene Fahrspur kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den unbefestigten Seitenstreifen und kam mit dem Motorrad zu Fall.

Der Fahrer und die Sozia blieben anschließend schwerverletzt neben der Fahrbahn liegen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, während die Sozia mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus überstellt wurde. Es besteht für beide Personen keine Lebensgefahr. Das Motorrad wurde beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die L 309 war eine Stunde vollgesperrt. Quelle: Polizei