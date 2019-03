Veröffentlicht am 30. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Veranstaltungskalender 2019 des VdK Ortsverband Altenkirchen – Veranstaltungskalender 2019 des VdK Ortsverband Altenkirche. Freitag, den 05. April 2019, ab 17:00 Uhr VdK Ortsverbandstag mit Neuwahlen im Landgasthof „Westerwälder Hof“, Helmenzen, Zum Galgenberg.

Donnerstag, den 06. Juni 2019 veranstaltet der VdK Ortsverband Altenkirchen eine Tagesreise mit einer Busfahrt nach Aachen. Abfahrt ist um 09:00 Uhr am Busbahnhof Altenkirchen. Die Heimfahrt wird gegen 18:00 Uhr sein. Der Fahrtkostenbeitrag beträgt für VdK Mitglieder 10,00 Euro pro Person, Nichtmitglieder zahlen 15,00 Euro pro Person. Anmeldeschluss ist am 15. Mai 2019.

Am Samstag, den 17. August 2019, ab 15:00 Uhr startet das Grillfest für Mitglieder (mit Partner/-in) des VdK Ortsverbandes Altenkirchen, mit Ehrungen für Mitgliedschaft im VdK. Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus Gieleroth, der Kostenbeitrag beträgt pro Person 5,00 Euro.

Von Mittwoch bis Sonntag, 02. bis 06. Oktober 2019 führt die Mehrtagesreise an die „Seiser Alm“, in Südtirol. In Verbindung mit Veranstalter „Bischoff Touristik“ incl. 4 x Übernachtung mit Halbpension (1 x Törggele-Abendessen mit Alleinunterhalter) in einem 3* Hotel im Raum Eisack/Pustertal sowie 3 Tagesausflüge (Seiser Alm, Dolomiten-Rundfahrt und Almabtrieb in Kastelruth). Pro Person im Doppelzimmer 425,00 Euro. EZ-Zuschlag 68,00 Euro. Anmeldungen bis 31. Juli 2019.

Am Samstag, 14. Dezember 2019, ab 15:00 Uhr findet die Weihnachtsfeier für Mitglieder (mit Partner/-in) des VdK-Ortsverbandes Altenkirchen im Bürgerhaus Gieleroth statt.

Anmeldungen zur Teilnahme an den Veranstaltungen können bei den Vertrauensleuten der jeweiligen Orte sowie dem Vorstand des VdK-Ortsverbandes, Telefon: 02681 / 3310 und Telefon: 02681 / 4264 erfolgen.