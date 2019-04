Veröffentlicht am 2. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Heiteres Sammelsurium: „Trio Poesie“ mit neuem Programm im Historischen Quartier – „Überall ist Wunderland, überall ist Leben. Bei meiner Tante im Strumpfenband, wie irgendwo daneben“. Ein launiger Auftakt eines heiteren Abends mit Joachim Ringelnatz, Wilhelm Busch, Christian Morgenstern, Erich Kästner und Co. Das Altenkirchener „Trio Poesie“ hat tief in ihre Poesie-Kiste gegriffen und ein neues Programm zusammengestellt. Thomas Wunder, Heribert Blume und Stefan Henn mischen Musik, eigene Lieder und Gedichte zu einem abwechslungsreichen „Sammelsurium“. Sie lassen das Publikum an den tiefen Gedankengängen einer Hausschnecke teilhaben, geben einen Kurzworkshop über das richtige Küssen und erklären, was Seemannstreue in der Liebe bedeutet. Aber auch ein engagiertes Plädoyer für unsere Demokratie fehlt an diesem Abend nicht.

Gemeinsam mit dem Förderverein Bismarckturm findet die Veranstaltung am Freitag, 12. April ab 19:30 Uhr im „Historischen Quartier“, Marktstr. 31 in Altenkirchen statt. Eintritt 10 Euro, direkt an der Abendkasse. (thwu) Foto: Trio Poesie, Eva Härtel