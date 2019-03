Veröffentlicht am 31. März 2019 von wwa

MAINZ/ALTENKIRCHEN – Beim Girls and Boys-Tag der Politik über die Schulter gesehen – Beim Girls and Boys-Tag unter dem Motto „Berufe entdecken. Neuland entdecken“ besuchten fünf Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Altenkirchen (Annalena Plag, 12, Klassenstufe 7 von der IGS Horhausen; Matthea Jahn, 14 und Milena Schmidt, 14, beide Klassenstufe 9 vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Neunkirchen; Jonathan Sayn, 13 und Colin Sahm, 13, Klassenstufe 7 vom Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Betzdorf) auf Einladung der Landtagsabgeordneten Peter Enders und Michael Wäschenbach den Mainzer Landtag.

Bei diesem von der CDU veranstalteten Zukunftstag stellten sich Bundesministerin Julia Klöckner, Fraktionsvorsitzender Christian Baldauf und mehrere Abgeordnete dem Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern aus dem gesamten Land Rheinland-Pfalz.

Es wurden die Abläufe der Gesetzgebung und der Landtagssitzungen ebenso besprochen wie die Aufgaben der Landespolitiker und der Parteien. Höhepunkt war die Teilnahme an der Plenarsitzung des Landtags. Nach dem Mittagessen stand der Besuch im Gutenbergmuseum an, hier konnten die Girls and Boys unter sachkundiger Anleitung selbst ausprobieren, wie der Buchdruck funktioniert.