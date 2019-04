Veröffentlicht am 1. April 2019 von wwa

NEUWIED – Tierheim: Hilfe von SWN, GSG und Sparkasse kommt wie geplant – Der Rettungsschirm für das Neuwieder Tierheim ist aufgespannt. Dies unterstrichen die Vertreter von Stadtwerke, GSG und Sparkasse Neuwied bei einem Gespräch mit Tierheim-Leiterin Sabrina Steger, zu dem Oberbürgermeister Jan Einig (r.) eingeladen hatte. Bekanntlich war die Hilfe für das Tierheim angekündigt worden, als sich im Januar vor dem Hintergrund eines akuten finanziellen Engpasses Politik und Tierheim-Leitung trafen und nach Lösungen suchten. Dieser Tage werde nun die erste Summe überwiesen, erklärten (v.l.) Carsten Boberg (GSG), Gerhard Grün (Sparkasse) und Stefan Herrschbach (SWN). Der zeitliche Rahmen sei so vereinbart gewesen, machten sie angesichts von Meldungen über angeblich verzögerte Zahlungen noch einmal deutlich. Die drei Unternehmen, so wurde darüber hinaus betont, sehen darin eine vorübergehende Unterstützung aus Verantwortung gegenüber der Region und so wichtiger Einrichtungen wie dem Tierheim. Wie der OB hinzufügte, beteiligt sich auch die VR Bank Neuwied-Linz im Rahmen ihrer Crowdfunding-Initiative. Tierheim-Leiterin Steger dankte noch einmal für die Hilfe und hob bei der Gelegenheit auch die Bedeutung der zahlreichen privaten Spenden hervor, auf die das Tierheim trotz Rettungsschirm und trotz angestrebter neuer Vereinbarungen mit den Kommunen weiterhin angewiesen sei.