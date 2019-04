Veröffentlicht am 5. April 2019 von wwa

NEUWIED – Seniorenbeirat lädt zur Führung nach Monrepos – Die Führungen durch die Ausstellung „Menschliches Verstehen“ in Schloss Monrepos sind für alle Altersklassen hochinteressant. Der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied lädt dazu für Donnerstag, 11. April, 14:00 Uhr, ein. Anschließend ist dort ein gemeinsames Kaffeetrinken geplant. Es fallen Kosten für Eintritt und die Kaffeetafel an. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefonnummern 02631 76215 oder 02631 802 273. Wer Interesse hat, vorher an einer kleinen Wanderung teilzunehmen, kann sich bereits um 13:00 Uhr am Museum einfinden.