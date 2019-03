Veröffentlicht am 30. März 2019 von wwa

PRACHT – Jahreshauptversammlung und Ehrungen beim Frauenchor Pracht – Zur Jahreshauptversammlung begrüßte die 1. Vorsitzende Isolde Krämer zahlreiche aktive und passive Mitglieder. Nach Bekanntgabe der vorgeschriebenen Regularien wurde an die Verstorbenen des vergangenen Jahres gedacht. Dank sagte sie auch allen Sängerinnen, Vorstandskolleginnen und Helfern für ihr Engagement. Ebenso dankte sie Chorleiterin Susanne Eitelberg für die unermüdliche Chorarbeit.

Der Geschäftsbericht, vorgetragen von Protokollführerin Heike Schäfer-Busies, erinnerte noch einmal an alle Auftritte und Veranstaltungen im Jahr 2018. Anschließend verlas die 1. Kassiererin Elisabeth Ebach den Kassenbericht. Die Prüfung der Kasse durch Sonja Ebach und Nina Geldsetzer ergab keinerlei Beanstandungen und dem Vorstand wurde Entlastung erteilt.

Für 25 Jahre aktive Singetätigkeit im Chor wurden Monika Radloff und Nina Geldsetzer vom Kreischorverband Altenkirchen e.V., vertreten durch Susanne Eitelberg, mit der silbernen Ehrennadel geehrt. Anschließend wurden Margot Ottersbach und Edith Hahmann durch die 1. Vorsitzende für 25-jährige Mitgliedschaft im Frauenchor Pracht, geehrt.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung wurden die geplanten Auftritte des Chores besprochen und es wurde über einen Tagesausflug in 2019 abgestimmt. Wer Spaß am Singen hat und den Chor unterstützen möchte, ist herzlich willkommen. Die Proben finden immer mittwochs von 18:00 bis 19:30 Uhr im Vereinslokal „Am Dorfplatz“ in Pracht, statt. (udse) Fotos: Frauenchor Pracht

Foto: Susanne Eitelberg (Mitte) überreichte die Ehrennadel und die Urkunde vom Kreischorverband an Nina Geldsetzer und Monika Radloff (v.l.)