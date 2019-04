Veröffentlicht am 1. April 2019 von wwa

RLP – SPD Rheinland-Pfalz – Politische Nachwuchstalente gefördert – Janick Helmut Schmitz wurde für den Kreis Neuwied politisch ausgebildet – Der SPD Landesverband Rheinland-Pfalz hat ein umfassendes Lehrprogramm erstellt, um junge Nachwuchspolitikerinnen und Nachwuchspolitiker für kommunale Ämter zu qualifizieren. Junge Menschen, die engagiert sind und vermehrt Verantwortung in ihren Kommunen übernehmen wollen, werden mit Hilfe des parteieigenen Förderprogramms in verschiedenen Schwerpunkten ausgebildet.

Bereits 2018 hob die rheinland-pfälzische SPD ihr Förderprogramm für aufstrebende Nachwuchspolitiker aus der Taufe. Wertvolle Erfahrungen wurden gesammelt, sodass auch im diesjährigen zweiten Kurs der rheinland-pfälzischen SPD-Nachwuchsakademie ausgewählte Nachwuchskräfte ihre Kompetenzen und Fähigkeiten durch verschiedene Schulungen ausbauen und vertiefen konnten. Die 24 Teilnehmer, die aus ganz Rheinland-Pfalz kommen und durch ihre Unterbezirke und Kreisverbände ernannt werden, nehmen in ihrer Heimat verantwortungsvolle Funktionen und Parteiämter wahr.

Sie alle teilen die Eigenschaft, sich aktiv für die Zukunft ihrer Heimat einzusetzen und bei den im Mai 2019 anstehenden Kommunalwahlen für bedeutungsvolle öffentliche Mandate zu kandidieren. Die jungen Menschen im Alter von 18 bis 40 Jahren wollen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und sich der Entwicklung ihrer Heimat mit frischen Ideen selbstständig annehmen. Ortsbeirat, Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag und das Amt des Ortsvorstehers: die Teilnehmer stellen sich den Bürgerinnen und Bürgern im Mai für verschiedene Ämter zur Wahl.

Für den SPD Kreisverband Neuwied nahm Janick Helmut Schmitz an der Nachwuchsakademie teil. Der 24-jährige Student der Politikwissenschaften aus Heimbach-Weis ist den Neuwieder Genossen kein Unbekannter. Durch seine Tätigkeiten als stellvertretender Vorsitzender des SPD Ortsvereins Heimbach-Weis sowie seine Vorstandstätigkeiten im SPD-Stadtverband und SPD-Kreisverband konnte er schon von sich überzeugen. Auch durch seine neuesten Aufgaben als Vorsitzender des neugegründeten Jusos-Stadtverband Neuwied und als neugewähltes Mitglied im rheinland-pfälzischen SPD-Landesparteirat möchte er seine politischen Betätigungen erweitern und dieses Engagement zukünftig auch in einem öffentlichen Mandat aufbringen. Bei der Kommunalwahl im Mai kandidiert er für die SPD auf Listenplatz 20 zum Stadtrat.

Im Rahmen der Nachwuchsakademie konnte er sich nun in verschiedenen Bereichen weiterbilden und sich auf sein angestrebtes kommunales Amt mit Hilfe fachlicher Expertise vorbereiten. Zu seinen Kompetenzerweiterungen gehören die erfolgreichen Abschlüsse in den Modulen Projekt- und Zeitmanagement, Kommunale Finanzen, Rechte und Pflichten von kommunalen Räten sowie die Erlernung von rhetorischen Qualifikationen für die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Durch das Zusammenführen der politischen Nachwuchskräfte aus ganz Rheinland-Pfalz konnten neue Kooperationsstrukturen für den SPD Landesverband geschaffen werden. Die diesjährigen Absolventen der Nachwuchsakademie möchten die neugeschaffenen Möglichkeiten weiterhin intensiv nutzen und kreisübergreifend miteinander arbeiten. Die Zusammenarbeit unter den Nachwuchspolitikern soll vertieft und in der Zukunft mit eigenen gemeinsamen Projektideen versehen werden. Hierzu möchten sich die jungen Politikerinnen und Politiker regelmäßig zusammenfinden und das Zusammenwirken weitreichend ausbauen. Gemeinsam wollen sie sich für die sozialdemokratischen Grundwerte und Ideen einsetzen und Politik aktiv für die Zukunft ihrer Heimatorte in Rheinland-Pfalz gestalten. (jhs) Foto: SPD NR

Foto: Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gratulierte Janick Helmut Schmitz zu seinem erfolgreichen Abschluss der politischen Weiterbildung.