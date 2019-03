Veröffentlicht am 31. März 2019 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Heimbach-Weiser Christdemokraten schicken Markus Blank ins Rennen um den Ortsvorsteher – CDU Heimbach-Weis will stärkste Kraft im Ortsbeirat bleiben – Die CDU Heimbach-Weis hat einstimmig ihren Vorsitzenden Markus Blank zum Ortsvorsteherkandidaten gekürt. Nachdem Ortsvorsteher Michael Kahn auf eigenen Wunsch für keine weitere Amtszeit kandidieren wollte, war sich der Vorstand der CDU Heimbach-Weis schnell einig, dass der Vorsitzende Markus Blank als Ortsvorsteherkandidat ins Rennen gehen sollte. Die Mitglieder der CDU Heimbach-Weis folgten diesem Vorschlag in der Mitgliederversammlung einstimmig. „Wir freuen uns sehr, dass mit Markus Blank ein engagierter Bewerber für das wichtige Amt des Ortsvorstehers gefunden werden konnte“, betont die stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende Ruth Köfer.

Stark vor Ort und gut vernetzt

Der 45-jährige Markus Blank arbeitet als technischer Angestellter und ist ein echtes Heimbach-Weiser Eigengewächs. Politisch kann Blank auf viele Jahre kommunalpolitischer Erfahrung in Ortsbeirat, Stadtrat und Kreistag zurückblicken. „Die Vernetzung der verschiedenen politischen Ebenen ist mir ein besonderes Anliegen“, erklärt Blank, der die Synergien für Heimbach-Weis fruchtbar machen möchte. Neben seinem Engagement als Ortsverbandsvorsitzender ist Markus Blank stellv. CDU-Stadtverbandsvorsitzender, stellv. CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Neuwied, sowie Mitglied im CDU-Kreisvorstand. „Gute Lösungen und klare Worte sollen auch in Zukunft die Leitlinie meiner politischen Arbeit sein“, kommentiert Blank seine Kandidatur als Ortsvorsteher.

Gemeinsam. Heimbach-Weis. Gestalten.

Neben einem starken Ortsvorsteherkandidaten wirbt die CDU Heimbach-Weis wieder mit einem straken Team für den Ortsbeirat um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler. „Uns ist es wieder gelungen eine gute Mischung aus Frauen und Männern sowie Jung und Alt zusammenzustellen“, erklärt Vorsitzender Markus Blank. Folgende Kandidaten treten am 26. Mai 2019 zur Ortsbeiratswahl an: Markus Blank, Philipp Ley, Judith Schmitz, Uwe Welter, Andrea Ley, Luca Schmitz, Hannelore Stock, Sebastian Hahn, Ruth Köfer und Frank Nink.

„Gemeinsam werden wir uns den großen Punkten der Fortentwicklung der Infrastruktur in unserem Stadtteil widmen und wir sehen uns als Partner und Fürsprecher von Vereinen, ehrenamtlich Aktiven und den Anliegen der Menschen in unserem Stadtteil Heimbach-Weis“, so der Tenor der Ortsbeiratskandidaten.

Foto: Der 45jährige Markus Blank möchte Ortsvorsteher von Heimbach-Weis werden.