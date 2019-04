FENSDORF – Ortsgemeinde Fensdorf nimmt den Kampf gegen wilden Müll auf

Veröffentlicht am 4. April 2019 von wwa

FENSDORF – Umwelttag geplant – Ortsgemeinde Fensdorf nimmt den Kampf gegen wilden Müll auf – Um weggeworfene Abfälle und wilde Müllablagerungen zu beseitigen und unsere schöne Landschaft in Fensdorf wieder sauber zu machen, sind auch in diesem Jahr wieder viele umweltbewusste Köpfe und helfende Hände gefragt.

Die Gemeinde startet ihren Umwelttag am Samstag, 13. April um 10:00 Uhr am Bürgerhaus. Lasst es uns wie in den vergangenen Jahren anpacken und den Dreck wegmachen, den andere unachtsam weggeworfen haben, ruft Ortsbürgermeisterin Daniela de Nichilo ihre Mitbürger auf. Alle Mitbürger und Mitbürgerinnen sind herzlich eingeladen mitzuhelfen. Über eine rege Beteiligung von Kindern und Jugendlichen würde sich die Ortsgemeinde besonders freuen. Gut wäre es, wenn wieder ein paar Traktoren mit Anhängern zur Verfügung stehen würden. Bitte, wenn vorhanden, Warnwesten mitbringen! Im Anschluss gibt es selbstverständlich wieder für alle fleißigen Helfer einen kräftigen Eintopf am Bürgerhaus, so die Ortschefin in ihrem Aufdruf.