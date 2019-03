Veröffentlicht am 1. April 2019 von wwa

ROMMERSDORF – Rommersdorf Festspiele: MAYBEBOP – Erste Veranstaltung ausverkauft, Zusatzkonzert am 20. Juni – „Ziel:los!“ heißt das mittlerweile zehnte Bühnenprogramm der famosen A-Cappella-Formation MAYBEBOP, die bei den Rommersdorf Festspielen ein Dauerbrenner ist. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass das erste Konzert am Mittwoch, 19. Juni, bereits ausverkauft ist. Einen Tag später am Donnerstag, 20. Mai, 20:15 Uhr, geben die vier Sänger deshalb ein Zusatzkonzert. In „Ziel:los!“ beweist das Quartett erneut den Facettenreichtum ihrer Songs. Die sind mal berührend, mal doppelbödig und auch mal herrlich albern.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de.