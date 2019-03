Veröffentlicht am 30. März 2019 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Diebstahl eines Elektrorollstuhls aus Altenheim – In der Zeit vom 29. bis 30. März, zwischen 21:00 und 10:05 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Elektrorollstuhl aus dem Altenheim in Niederfischbach. Der Rollstuhl war vor der Wohnung einer Bewohnerin abgestellt. Bei dem Rollstuhl handelt es sich um ein Fabrikat der Marke Quickie, Typ Salsa R. Der Rollstuhl ist schwarz. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf: Telefon: 02741-926-0. Quelle: Polizei