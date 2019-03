Veröffentlicht am 30. März 2019 von wwa

WILLROTH – Verkehrsunfall auf der BAB 3 – 19jährige Person schwerverletzt – Sattelzug flüchtig – Am Freitagnachmittag, 29. März, gegen 17:19 Uhr, kam es auf der BAB 3 in Höhe Kilometer 58,600 (Gemarkung Willroth) in Fahrtrichtung Köln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Personenwagen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei befuhr ein Sattelzug den rechten von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Köln. Ein mit drei männlichen Personen besetzter Ford Focus aus NRW befuhr den mittleren Fahrstreifen. Laut Angaben des 29jährigen PKW-Fahrers wechselte der Sattelzug ohne Fahrtrichtungsanzeiger unvermittelt auf den mittleren Fahrstreifen.

Der PKW-Fahrer wich nach links aus und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolge dessen kollidierte der PKW mit der Mittelschutzplanke, von dort abgewiesen schleuderte er über alle drei Fahrstreifen und überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen, wo er seitlich zum Stillstand kam. Der 19jährige Mitfahrer auf der Rückbank erlitt schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der unfallverursachende Sattelzug flüchtete nach dem Unfall. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um einen gelben Sattelzug handeln soll. Die Autobahnpolizeistation Montabaur bittet um Hinweise von Augenzeugen zum Unfallhergang, insbesondere zum flüchtigen gelben Sattelzug. Quelle: Polizei