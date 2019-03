FRIEDEWALD – Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Friedewald/Nisterberg

Veröffentlicht am 30. März 2019 von wwa

FRIEDEWALD – “Da is dat Ding!” – Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Friedewald/Nisterberg – Ein Dreivierteljahr nach der Übergabe von fünf Fahrzeugen an diverse Einheiten der Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf wurde ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) im Löschzug Friedewald/Nisterberg offiziell in Dienst gestellt. “Damit machen wir einen weiteren Riesenschritt nach vorne”, so VG Bürgermeister Wolfgang Schneider. Das übergebene MLF löste das bereits 28 Jahre alte TSW-W in Friedewald ab. Insgesamt wurden für die Anschaffung 175.000 Euro investiert, bezuschusst wurde diese vom Land mit 51.000 Euro, die Restkosten wurden von der Verbandsgemeinde übernommen.

Dass unter jedem Helm auch ein Mensch steckt betonte Wehrleiter Matthias Theis mehrfach. Der Satz, der durch den G20-Gipfel in Hamburg seitens der Polizeigewerkschaft präsent gemacht wurde “lässt sich 1:1 auf die Feuerwehr übertragen”, so Theis weiter, “unterschiedliche Berufe und weitere Hobbies sind egal, bei der Feuerwehr verfolgen wir alle das Ziel, Menschen zu helfen.” Mit der Beschaffung des MLF ist der Erneuerungsprozess beim Löschzug Friedewald/Nisterberg abgeschlossen. Der Löschzug ist somit ins Konzept der VG-Feuerwehr gut eingebettet worden und der Löschzug habe einiges an Attraktivität gewonnen. “Vielleicht eine Motivation für die Menschen, in die Feuerwehr einzutreten”, so der Wehrleiter. Das neue Fahrzeug hat bereits seine ersten Einsätze hinter sich, und die investierte Zeit in die Planung habe sich hierbei schon bewährt. Die gesamte geleistete Arbeit und der Empfang des Fahrzeugs am Standort zeigen, dass die Feuerwehrleute zu schätzen wissen, welchen Wert das MLF für sie habe. Neben dem ersten Akku-Lüfter in der Verbandsgemeinde ist auf dem Auto auch eine Wärmebildkamera verlastet. Diese wurde durch eine Spende des Verkehrsverschönerungsvereins Friedewald/Nisterberg finanziert. Dieser hatte sein Restvermögen bei seiner Auflösung dem Löschzug zur Verfügung gestellt.

Wehrführer Maik Braun bedankte sich herzlich für die Unterstützung und Planungshilfe von Wehrleiter Matthias Theis und seinen Stellvertretern André Fries und Heiko Lichtenthäler. Auch der Verbandsgemeinde sprach er seinen Dank für die Anschaffung dieses tollen Fahrzeugs aus. Er nahm den Schlüssel von Wolfgang Schneider freudestrahlend mit den Worten “Leute, da is dat Ding” in Empfang.

Die anwesenden Ehrengäste aus der Politik, VG-Bürgermeister Schneider, 1. Beigeordneter der Verbandsgemeinde Gundolf Jung und die 1. Beigeordnete aus Nisterberg Gudrun Uhr, zeigten sich sehr zufrieden mit der Anschaffung und wünschen den Feuerwehrleuten für die Zukunft “allzeit gute Fahrt und gut Wehr!” (ace) Fotos: FFW Friedewald

Foto: (v.l.): Wolfgang Schneider (VG-Bürgermeister Daaden-Herdorf), Maik Braun (Wehrführer Friedewald/Nisterberg), Matthias Theis (Wehrleiter VG Daaden-Herdorf