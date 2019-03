Veröffentlicht am 30. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Reinhold Beckmann in Altenkirchen – Am Freitag, 5. April stellt Reinhold Beckmann sein neues Album „Freispiel“ im Atelier von Marlies Krug, Wilhelmstr. 11-13 in Altenkirchen vor. Beginn ist um 20:00 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr. Das neue Album FREISPIEL von Reinhold Beckmann trägt seinen programmatischen Titel aus gutem Grund, denn mit den zwölf aktuellen Songs hat sich der langjährige „Sportschau“- und Talkmoderator als Musiker tatsächlich freigespielt.

Das macht REINHOLD BECKMANN & BAND nicht nur auf Platte, sondern auch live zu einem Erlebnis. Hier steht nicht nur ein glänzender Entertainer auf der Bühne, sondern auch ein Singer-Songwriter mit Herzblut. Oder, wie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen stand, jemand, „der einen an den besseren Stephan Sulke denken lässt und an Reinhard Mey natürlich. Aber auch an Paolo Conte oder Adriano Celentano.“ Der Ton, für den Reinhold Beckmann mit leicht angerauter Stimme sorge, sei entsprechend: „Mal sentimental, mal zärtlich, mal scharf. Die Themen auch …“ Foto: Steven Haberland