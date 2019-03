Veröffentlicht am 30. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Förderung für bürgerschaftliche Ehrenamtsprojekte startet in die nächste Runde – Die LEADER-Region Westerwald-Sieg ruft zur Teilnahme an dem Vorhaben „Bürgerschaftliche Ehrenamtsprojekte“ auf. Ehrenamtsprojekte können mit einem direkten Zuschuss in Höhe von max. 2.000 Euro je Vorhaben gefördert werden. Bis zum 3. Mai 2019 können sich interessierte Einzelpersonen, Gruppen und Vereine beim Regionalmanagement der LEADER-Region Westerwald-Sieg um einen Zuschuss bewerben.

Die Förderung von bürgerschaftlich getragenen Ehrenamtsprojekten in der LEADER-Region Westerwald-Sieg geht in die nächste Runde. Gefördert werden gezielt ehrenamtlich Tätige und ihre Projekte in der LEADER-Region Westerwald-Sieg. Als Antragsteller kommen gemeinnützigen Organisationen, Gruppen und Zusammenschlüssen oder Einzelpersonen in Frage. Die LAG hat sich ganz bewusst dazu entschlossen, die Hürden für die ehrenamtlichen Vorhaben so niedrig wie möglich zu halten, um eine möglichst große Bandbreite an Projekten fördern zu können. Alle Projektvorschläge werden durch das Regionalmanagement aufgenommen und aufbereitet. Danach werden die Vorhaben dem Entscheidungsgremium vorgelegt, das die einzelnen Projekte auswählt.

Die „Spielregeln“ für diese Projekte können auch auf der Homepage der Lokalen Aktionsgruppe Westerwald-Sieg nachgelesen werden. Ganz wichtig: Gestartet werden darf mit den Projekten erst dann, wenn eine schriftliche Vereinbarung über die Durchführung des Vorhabens abgeschlossen wurde. Nicht gefördert werden wirtschaftliche oder gewerbliche Projekte und auch eine Begünstigung von Unternehmen ist nicht förderfähig. Ebenso können Veranstaltungen und Einzelprojekte von parteipolitischen Initiativen keine Fördermittel bekommen.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der LEADER-Region Westerwald-Sieg unter http://leader-sieg-ww.de/ehrenamtsprojekte oder direkt beim Regionalmanagement unter der Rufnummer 02681/ 81-2182.