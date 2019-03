Veröffentlicht am 29. März 2019 von wwa

KROPPACH – Containerbrand in Kroppach – Zeugen gesucht – Am Donnerstagabend, 28. März, gegen 21:17 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Hachenburg über einen Brand in Kroppach, in der Gewerbestraße, unterrichtet. Demnach entzündete sich aus bisher ungeklärten Gründen ein mit Müll beladener Container, der sich bereits auf einem Lkw befand. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit noch nicht fest, Personen wurden nicht verletzt. Der Brand wurde durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr gelöscht. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0. Quelle: Polizei