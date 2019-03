Veröffentlicht am 29. März 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Zehn Jahre „EventPartner“ – Was mit einem zur mobilen Zapfanlage einschließlich Theke, Spüle und Musikanlage umgerüsteten motorisierten Dreirad der Marke Piaggio begann, hat sich zu einem florierenden Betrieb in Birken-Honigsessen entwickelt. Anfang 2009 hatten Dirk und Thomas Broschk ihr so genanntes „Kölsch Mobil“ als Hobby entwickelt und für Feierlichkeiten aller Art vermietet. Die Idee kam sehr gut an und so konnten die Brüder schon im November des selben Jahres die Firma „EventPartner“ ins Leben rufen. Umgehend schafften die Broschks mehrere Ausschankwagen unterschiedlicher Größe an und machten ordentlich Werbung für ihre Firma.

Schnell folgten Kühlanhänger, eine mobile Bühne und Toilettenwagen. Jetzt konnte man auch die Komplettabwicklung von kleineren oder größeren Veranstaltungen anbieten, was immer mehr Kunden gerne taten. So organisierte der „EventPartner“ beispielsweise fünf Mal das auch von ihm selbst auf den Weg gebrachte, stets sehr gut besuchte „Ahl-Esch-Festival“ auf dem Dorfplatz von Birken-Honigsessen. Auf dem Terminkalender standen sogar Feiern von Carmen und Robert Geiss in Saint Tropez, die Kadervorstellung des 1. FC Köln oder ein Konzert der Gruppe „Brings“. Inzwischen bedient man den gesamten Kreis Altenkirchen, den Westerwald, das Siegerland und den Oberbergischen Kreis bis nach Köln und Düsseldorf. Zum Komplettieren ihres Angebots in Sachen Catering arbeiten die Broschks seit vier Jahren mit einem einschlägigen Fachmann zusammen.

Zehn Jahre „EventPartner“, das ist schon ein Grund für großes Lob, sagte Hubert Wagner als Ortsbürgermeister von Birken-Honigsessen bei der Jubiläumsveranstaltung in der neuen großräumig bemessenen Halle an der Hauptstraße. Zu den vielen Gratulanten gehörten auch andere Gewerbetreibende aus dem Ort, Kunden aus nah und fern und natürlich zahlreiche Ortsvereine, stellte Moderator Michael Kölzer erfreut fest. Die Karnevalsgesellschaft Wissen hatte ihre drei Solotänzerinnen geschickt. Für die Kinder standen unterschiedliche Spiele bereit. Vor der Halle hatte man als Blickfang die mobile Zapfanlage von 2009 und den übrigen Fuhrpark aufgebaut. Ein Falkner zeigte seinen zahmen Uhu, was vor allem die jüngeren Besucher begeisterte. Darüber hinaus hatten Dirk und Thomas Broschk für ein buntes Unterhaltungsprogramm gesorgt. Clown Olli und DJ Adambo sowie der österreichische Entertainer und Sänger Gregor Glanz machten de Feier erst komplett.