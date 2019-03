Veröffentlicht am 29. März 2019 von wwa

WESTERBURG – Sparkasse Westerwald-Sieg befindet sich weiter auf gutem Wachstumskurs – Die Bilanzsumme der Sparkasse Westerwald-Sieg wuchs um 141 Mio. Euro bzw. 4,4 Prozent auf 3.329 Mio. Euro, die Kundeneinlagen nahmen deutlich zu; sie stiegen um 143 Mio. bzw. 5,7 Prozent auf 2.660 Mio. Euro, die Kreditbestände wuchsen um rund 48 Mio. bzw. 2,1 Prozent auf 2.359 Mio. Euro

die Kreditzusagen an die heimische Wirtschaft sowie Privatkunden betrug 421 Mio. Euro und lag damit in etwa auf Vorjahresniveau die Sparkasse Westerwald-Sieg erzielte auch in 2018 ein stabiles Betriebsergebnis, das deutlich über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Sparkassen liegt. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 5,234 Mio. Euro.

Zum Jahresende sind knapp 60.500 Kunden für das Online-Banking (Vorjahr 57.500) freigeschaltet; knapp 20.000 Kunden nutzen die beliebte Sparkassen-App (Vorjahr 15.200) mit rund 1,6 Mio. Euro an Spenden und Sponsoring unterstützte die Sparkasse Westerwald-Sieg viele Projekte und Aktivitäten in der Region.

Das Jahr 2018 hat die Sparkasse Westerwald-Sieg intensiv genutzt, weiter in die Qualifizierung ihres Beraterteams zu investieren. Das Sparkassen-Finanzkonzept, ein umfassendes ganzheitliches Analyse- und Beratungsangebot, stand dabei im Vordergrund. Kunden können, ob von zuhause oder im Beisein ihres Sparkassenberaters, ihre individuelle Finanzsituation prüfen und punktgenaue Empfehlungen erhalten. Von dieser Schulungsmaßnahme waren alle Berater aus dem Privatkundengeschäft betroffen und sind ein Zeichen der Sparkasse dafür, wie wichtig ihr die Nähe zu den Menschen in der Region ist. Auch in 2019 steht ein breiter Katalog an Aus- und Weiterbildungsangeboten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit.

Weiter voran ging in 2018 der Ausbau der digitalen Angebote. Viele Kunden nutzen erfreulicherweise von zuhause aus die digitalen Service- und Produktangebote in zunehmendem Maße. Mit der Einführung des Mobilen Bezahlens per Smartphone am 30.07.2018 sowie des Elektronischen Safes zum Girokonto hat die Sparkasse weitere, höchst interessante digitale Angebote geschaffen. Der Vorstand der Sparkasse Westerwald-Sieg sieht in dem Ausbau der digitalen Kanäle, gepaart mit qualifizierten Beratungsteams, ein starkes Unterscheidungsmerkmal, vor allem gegenüber den reinen Online-Anbietern. Neben den Investitionen in die digitale Welt setzt die Sparkasse Westerwald-Sieg weiter auch auf bauliche Maßnahmen in die Infrastruktur vor Ort. Hierbei sticht die Investitionsentscheidung für eine neue Sparkassenfiliale in Montabaur heraus.

Ein weiteres Großprojekt war die veränderte Zusammenarbeit mit der LBS Südwest. Im Rahmen einer Kooperation wurde ein neues Geschäftsmodell aufgesetzt. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der LBS-Bezirksdirektion besteht nun ein noch intensiveres Beratungsangebot, welches bereits von Beginn an gut genutzt wurde und schon nennenswerte Erfolge verzeichnet.

Erneut ausgezeichnet für hervorragende Beratung wurde die Sparkasse Westerwald-Sieg gegen Ende des Jahres 2018. Bei der Bewertung von hunderten deutscher Geldhäuser durch das Internationale Institut für Bankentests in Zusammenarbeit mit der Zeitung „Die Welt“ erhielt die Sparkasse für die Beratung im Private Banking als auch der Baufinanzierung das Testsiegel in Gold für die „Beste Bank in Rheinland-Pfalz“.

Mit einer Fülle hochkarätiger Veranstaltungen ist die Sparkasse auch ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nachgekommen. Dabei förderte sie bedeutende Veranstaltungen durch ein breites Sponsoring wie beim Sparkassen-Firmenlauf in Bad Marienberg, dem Keramik-Cup in Montabaur oder den AK-Ladies Open in Altenkirchen. Und mit der PS-Veranstaltung und dem Kabarettisten Jörg Knör sowie der Fly-and-Help-Gala mit Reiner Meutsch begeisterte die Sparkasse ein großes Publikum.

Auch den jungen Kunden bot die Sparkasse einiges. Mit Hunderten von Jugendlichen führte sie eine Fahrt ins Phantasialand nach Brühl durch. Und im Advent waren über 1000 Kinder zu Gast bei den Aufführungen des Hohenloher Puppentheaters in verschiedenen Geschäftsstellen. Nicht zu vergessen all die kleinen und nicht ganz so großen Veranstaltungen, die die Sparkasse mit namhaften Beträgen unterstützte und mancherorts überhaupt erst ermöglichte.

Bilanzsumme: Die Steigerung von 4,4 Prozent bzw. 141 Mio. Euro bedeutet ein deutlich stärkeres Wachstum als im Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Sparkassen (+ 3,2 Prozent).

Einlagengeschäft: Trotz der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase vertrauten viele Kundinnen und Kunden der Sparkasse zusätzliche Einlagen an; sie stiegen mit 143 Mio. Euro und 5,7 Prozent deutlich stärker als bei den rheinland-pfälzischen Sparkassen (+ 4 Prozent). Die Gelder sind überwiegend in tagesfälligen Anlagen angelegt.

Wertpapiergeschäft: Nicht ganz zufrieden zeigt sich die Sparkasse mit dem Absatz von Investmentanteilen in 2018. Insgesamt ging der Umsatz mit rund 180 Mio. Euro auf das Vorvorjahresniveau zurück. Dies gilt nicht für den weiter positiv anhaltenden Trend, für den langfristigen Vermögensaufbau mit regelmäßigen Sparbeiträgen in Wertpapieren zu investieren. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Kapitalmarkt- und Zinsentwicklung sowie der aktuellen Inflationsrate von nahezu 2 Prozent empfiehlt die Sparkasse Anlegern, neue Anlagen zu prüfen anstatt nichts zu tun.

Kreditgeschäft: Nach Jahren hohen Wachstums blieben die Kreditzusagen in etwa auf dem 2017er Niveau. 197 Millionen Euro Zusagen an Firmen- und Gewerbetreibende sowie rund 224 Millionen im Privatkundengeschäft, davon alleine 154 Mio. Euro für den privaten Wohnungsbau sind hierbei besonders herauszuheben. Nach Jahren deutlich stärkeren Wachstums des Kreditbestandes als zum Durchschnitt der rheinland-pfälzischen sorgten u.a. immens hohe Tilgungen „nur“ für ein Wachstum von gut 2 Prozent bzw. 48 Mio. Euro, während es landesweit ein leicht höheres Bestandswachstum gab.

Bauspargeschäft: Getragen von einem guten Baufinanzierungsgeschäft, aber auch von dem Wunsch vieler Menschen, sich später einmal ein Eigenheim zu finanzieren, wurde das Bauspargeschäft der Sparkasse getragen. Auch die bereits erwähnte Kooperation mit der LBS-Bezirksdirektion hat Früchte getragen und führte zu einem hervorragenden Ergebnis von gut 92 Mio. vermittelten Bausparverträgen.

Immobilienvermittlungsgeschäft: Das nach wie vor lebhafte Geschäft führte bei der Sparkasse Westerwald-Sieg zu einem noch nie erzielten Ergebnis. Insgesamt konnten im Westerwald und an der Sieg 129 Objekte erfolgreich an neue Eigentümer wechseln. Dies bedeutete einen Umsatz von gut 17,5 Mio. Euro, einer weiteren deutlichen Steigerung gegenüber 2017. Die Immobilienberater der Sparkasse suchen dringend weitere Immobilien für bereits registrierte Käufer.

Versicherungsgeschäft: Häufig ist zu lesen, dass Lebensversicherungen nichts mehr einbringen. Trotz oder gerade deshalb hat die Sparkasse in Zusammenarbeit mit ihren Partnern Sparkassenversicherung und Provinzial Rheinland interessante Versicherungslösungen erarbeitet, die in 2018 von den Kunden sehr stark genutzt wurden. Mit einem Volumen von gut 29 Mio. Euro konnte ein Rekordabsatz festgestellt werden.

Personal: Zum Jahresende beschäftigte die Sparkasse 597 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 32 junge Menschen in Ausbildung, und ist damit einer der größten Arbeitgeber der Region.

Betriebsergebnis: Die Sparkasse hat trotz weiter gesunkener Zinsspanne (1,84%) bei einem effizienten Kostenmanagement ein stabiles Betriebsergebnis erzielt. Im Vergleich mit den Sparkassen in Rheinland-Pfalz konnte sie dabei ein deutlich besseres Ergebnis erzielen. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 5,234 Mio. Euro.

Engagement für die Gesellschaft: Über ihr Kerngeschäft als Kreditinstitut hinaus, engagiert sich die Sparkasse Westerwald-Sieg auf vielfältige Weise, insbesondere als Förderer vieler gemeinnütziger Projekte und trägt damit dazu bei, die Lebensqualität in ihrem Geschäftsgebiet, dem Landkreis Altenkirchen und dem Westerwaldkreis, zu verbessern.

Im Jahr 2018 unterstützte die Sparkasse soziale Projekte in den Bereichen Bildung, Sport, Kunst und Kultur mit Spendenmitteln in Höhe von 1,34 Millionen Euro. Mit ihrem Sponsoringetat von rund 260.000 Euro war sie auch im Jahr 2018 wieder bei zahlreichen Vereinsaktivitäten und Events in der Region mit von der Partie.

Ein besonderes Projekt, das der Sparkasse Westerwald-Sieg sehr am Herzen liegt, ist die innovative Spendenaktion Heimatliebe. Hier werden Kunden der Sparkasse auf der digitalen Spendenplattform www.skwws-heimatliebe.de selbst zu Spendengebern und entscheiden im Namen der Sparkasse, welchen Projekten finanzielle Unterstützung zukommt. Die erste Aktionsrunde verlief sehr erfolgreich. 169 Projekte wurden mit einer Gesamtsumme von über 116.000 Euro gefördert. Im Oktober 2018 startete „Heimatliebe“ in die zweite Runde. Über 180 regionale Vereine und Organisationen haben ihr Herzensprojekt online vorgestellt. Bereits 70 Projekte konnten ihr Finanzierungsziel vollständig erreichen. Alle anderen Vereine und Organisationen können ihre Social Coins noch weiterhin fleißig sammeln und einlösen. Die aktuelle Aktion endet am 07. Juni 2019.

Äußerst erfolgreich verlief die Sportabzeichen-Aktion der Sparkasse Westerwald-Sieg auch im Jahr 2018. Für jedes abgelegte Sportabzeichen erhielt der ausrichtende Sportverein oder die ausrichtende Schule eine Spende in Höhe von 10 Euro oder die Mindestförderung von 100 Euro. Insgesamt wurde die stattliche Summe von über 75.000,00 Euro ausgeschüttet. Die Aktion sorgte auch diesmal für eine außergewöhnlich hohe Anzahl abgelegter Sportabzeichen. Damit befinden sich die Landkreise Altenkirchen und Westerwald in der Auswertung des Sportbundes Rheinland-Pfalz ganz oben. Seit 2015 wurden mit der Aktion Spendenmittel von gut 300.000 Euro an Schulen und Vereine in der Region verteilt.

Mit ihrem gesellschaftlichen Engagement macht die Sparkasse deutlich, dass sie nicht nur mit ihren Produkten und Finanzdienstleistungen ein starker Partner für die Menschen in der Region ist. Fotos: R. Wachow