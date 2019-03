Veröffentlicht am 29. März 2019 von wwa

NEITERSEN – Harald Gerhards neuer Chorleiter beim Männerchor ALFONE – Änderungen im Vorstand des Wiedbachtaler Männerchores Neitersen – Vorsitzender Andreas Haas hies zur Jahreshauptversammlung 22 Mitglieder im kleinen Saal der Wiedhalle in Neitersen „willkommen“. Neben Ortsbürgermeister Horst Klein, begrüßte er die Vorsitzende des Wiedbachtaler Frauenchores Christiane Oettgen und den 1. Kassierer der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen Thomas Koops. Nach Grußwort und Totenehrung, berichtete Geschäftsführer Markus Haas in einem ausführlichen Jahresbericht über das abgelaufene Sängerjahr des Männerchores ALFONE. Es war eins der schwierigsten Jahre in der Vereinsgeschichte. Die Chorgemeinschaft stand kurz vor der Auflösung und trennte sich von seinem Chorleiter Sven Hellinghausen. Mit der Aufnahme der Altenkirchener Sänger in den Wiedbachtaler Männerchor, nach Auflösung des MGV 1880 Altenkirchen und nach Verpflichtung des neuen Chorleiter Harald Gerhards, schöpft der Chor für die Zukunft neue Hoffnung.

Kassierer Edgar Schüler legte einen soliden Kassenbericht vor, der auch nach Antrag der Kassenprüfer zur Entlastung des Vorstandes führte.

Die Ergänzungswahlen zum Vorstand ergaben folgende Veränderungen. Zum neuen 2. Vorsitzenden wurde einstimmig Udo Schmidt aus Neitersen gewählt. Matthias Schmidt übernahm das Amt des 2. Schrfitführers und Werner Klak aus Altenkirchen wurde als Beisitzer in den Vorstand berufen. Hans-Dieter Krug und Helmut Lieb gaben ihre Ämter aus Altersgründen ab. Vorsitzender Andreas Haas bedankte sich bei ihnen für ihre geleistete Arbeit mit einem Präsentkorb. (anha) Fotos: Chor ALFONE