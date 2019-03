Veröffentlicht am 29. März 2019 von wwa

ORFGEN – Ratsmitglieder vom Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz geehrt – Im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 26. März wurden der 1. Beigeordnete Martin Kempf und das Ratsmitglied Herbert Müller vom Ortsbürgermeister Manfred Lichtenthäler in Würdigung der Verdienste um das Gemeinwesen während einer 25jährigen kommunalpolitischen ehrenamtlichen Tätigkeit als Ratsmitglied und Beigeordneter mit einer Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz geehrt. Der Ortsbürgermeister sprach auch seinen Dank im Namen der Ortsgemeinde Orfgen aus. Im Anschluss wurde der Ortsbürgermeister Manfred Lichtenthäler vom ersten Beigeordneten Martin Kempf in Würdigung der Verdienste um das Gemeinwesen während einer 20järigen kommunalpolitischen ehrenamtlichen Tätigkeit als Ortsbürgermeister und Ratsmitglied ebenfalls mit einer Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz geehrt. Auch er fand lobende Worte und bedankte sich herzlich für die gute Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg. (khte) Foto: K.-H.Telke