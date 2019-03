Veröffentlicht am 29. März 2019 von wwa

NEUWIED – Südöstliche Innenstadt putzt sich wieder raus – Frühjahrsputz: Am 6. April auf sauberen Pfoten unterwegs – Der Frühling steckt in den Startlöchern. Und bevor es so richtig grünt und blüht, treffen sich in der südöstlichen Neuwieder Innenstadt wieder viele fleißige Helferinnen und Helfer, um gemeinsam anzupacken und Dreck und Müll zu beseitigen.

Und zwar am Samstag, 6. April, von 11:00 bis 13:00 Uhr. Treffpunkt ist um 10:45 Uhr am Bootshaus an der Rheinbrücke, Rheinstraße 80. Der Frühjahrsputz, der vom Stadtteilbüro in der südöstlichen Innenstadt gemeinsam mit Ehrenamtlichen organisiert wird, geht in diesem Jahr bereits in die vierte Runde.

Unterstützt wird er wieder von der städtischen Sauberkeits-Kampagne „Neuwied auf sauberen Pfoten“. Die Servicebetriebe stellen Warnwesten, Greifzangen und Müllsäcke zur Verfügung. Nach getaner Arbeit gibt`s in den Goethe-Anlagen eine Stärkung und für jeden Helfer eine kleine Überraschung.

Regelmäßig haben sich viele Bürgerinnen und Bürger, Kindertagesstätten, Vereine und Gruppen aus dem Stadtteil an der Aktion beteiligt. Um besser planen zu können, bittet das Quartiermanagement auch diesmal um Anmeldung bis 1. April unter 02631 863070 oder per Mail an stadtteilbuero@stadt-neuwied.de.