Veröffentlicht am 28. März 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN Arbeit 4.0 Veränderungsprozess der Arbeitswelt im digitalen Zeitalter – Was kommt da auf uns zu? Welche Chancen und oder Gefahren bringt das digitale Zeitalter in der Arbeitswelt mit sich? Die KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen lädt zu einem Vortragsabend mit anschließender Diskussion für Mittwoch, den 03. April von 19:00 bis circa 20:30 Uhr in das katholische Pfarrheim nach Birken-Honigsessen ein. Thema: Industrie/Arbeit 4.0 – Digitale Transformation. Referent ist Uwe Wallbrecher. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.