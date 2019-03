Veröffentlicht am 31. März 2019 von wwa

RODENBACH – Auf ein Wort mit OB Jan Einig in Oberbieber und Rodenbach – „Auf ein Wort mit Jan Einig“: Unter dieser Überschrift trifft sich Neuwieds Oberbürgermeister jeweils in einem anderen Stadtteil mit Bürgerinnen und Bürgern zu Einzelgesprächen. Die nächsten Termine sind am Dienstag, 2. April, von 17:00 bis 19:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Oberbieber und ebenfalls am Dienstag, 16. April, von 17:00 bis 19:00 Uhr im Dorftreff in Rodenbach. Anmeldungen: www.neuwied.de/buergersprechstunde.html oder per Mail oberbuergermeister@neuwied.de . Wer über kein Internet verfügt, kann natürlich auch anrufen: 02631 802-412. Zur Vorbereitung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern.