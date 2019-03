Veröffentlicht am 30. März 2019 von wwa

NEUWIED – GenerationenKino zeigt „Der Junge muss an die frische Luft“ – Das beliebte „GenerationenKino“ geht am Dienstag, 2. April, in die nächste Runde. Am Dienstag, 2. April, zeigt die Filmreihe mit Herz im Metropol-Kino den Kassenschlager „Der Junge muss an die frische Luft“. Grundlage des Streifens ist die Lebensgeschichte des bekannten Comedians Hape Kerkeling, ein echtes Filmerlebnis für Großeltern mit Enkeln und Eltern mit Kindern. Der Einlass erfolgt um 15 Uhr, damit noch Zeit für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen vorhanden ist. Die Vorführung beginnt um 16:00 Uhr. Karten gibt es nur im Vorverkauf im Metropol, Heddesdorfer Straße 2, täglich von 14:00 bis 15:00 Uhr sowie von 19:00 bis 20:00 Uhr, freitags bis sonntags auch von 16:00 bis 17:00 Uhr, Tel. 02631 243 32 und 232 51, oder online unter www.kinoneuwied.de. Die Karten kosten 10 Euro inklusive Kaffee und Kuchen.