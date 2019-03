Veröffentlicht am 30. März 2019 von wwa

NISTERBERG/ALTENKIRCHEN – „Plastisches Gestalten für kleine Hände“ – Kreativworkshop in den Osterferien in Nisterberg – Das Kreisjugendamt Altenkirchen bietet in Kooperation mit der Ortsgemeinde Nisterberg vom 24. bis 26. April einen Kreativ-Workshop an. Dieser findet in der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr als Teil des Landesprogramms „Jedem Kind seine Kunst“ statt und trägt den Titel „Plastisches Gestalten für kleine Hände“.

Die Beschäftigung mit den Händen fördert zum einem Haptik und Motorik von Kindern, Reißen, Drücken, Kneten und Formen. Unter Anleitung der Künstlerin Kirsten Herold lernen die Mädchen und Jungen die unterschiedlichen Materialen kennen.

Durch das somatosensorische Erleben kommen die Kinder auch in Kontakt mit sich selbst.

Die beidseitige Betätigung mit den Händen stimuliert die Gehirnaktivität. In Verbindung mit Fingerspielen und entsprechenden Übungen wird ein sogenanntes „Gehirnjogging“ betrieben. Die Teilnahme am Workshop kostet 30 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisjugendpflege, Anna Beck, unter Telefon: 02682 81-2513 oder per E-Mail unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de.