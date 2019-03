Veröffentlicht am 28. März 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Wild auf der L 278 – Am Mittwochabend, 27. März, gegen 20:17 Uhr, befuhr ein 41jähriger Fahrzeugführer mit seinem Seat MII die L 278 aus Richtung Schönstein kommend in Richtung Gebhardshain. In Höhe Bodenseifen querte ein Stück Rehwild die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Reh getötet wurde. Am Pkw entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei