WISSEN – Jahreshauptversammlung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen – Die Jahreshauptversammlung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen fand in der Gaststätte „Hahnhof“ statt. Die erste Vorsitzende Alexandra Reifenrath begrüßte die zahlreich erschienenen aktiven Mitglieder. Nach ihrem Bericht bedankte sie sich bei allen Musikerinnen und Musikern sowie der musikalischen Leitung für ihr Engagement im vergangenen Jahr.

Geschäftsführer Johannes Ortheil blickte in seinem Geschäftsbericht auf ein, wie immer, termin- und ereignisreiches Jahr 2018, das bereits 117. Jahr der Vereinsgeschichte, zurück. 42mal trat das Orchester im vergangenen Jahr in der Öffentlichkeit auf. Hinzu kamen 44 wöchentliche Proben, sowie verschiedene Satz- und Sonderproben. Highlights im letzten Vereinsjahr waren neben dem Großen Frühjahrskonzert am Palmsonntag natürlich die traditionellen Teilnahmen an den Karnevalsumzügen und Schützenfesten. Aber auch die mehrtägige, anlässlich des 50-jährigen Partnerschaftsjubiläums stattfindende, Konzertreise nach Chagny sowie der Ausflug zu einem Bundesligaspiel im Kölner Stadion bleiben unvergessen. Auch das Jugendorchester konnte sich 2018 über einen Ausflug in den Kletterpark in Bad Marienberg sowie den Besuch des Landtags in Mainz freuen. Das musikalische Jahr wurde mit dem Adventskonzert in der Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ abgerundet.

Ortheil wies in seinem Bericht auch auf kommende Auftritte hin. Besonders hervorzuheben ist hier das am zweiten Maiwochenende stattfindende Stadtfest anlässlich des Wissener Stadtjubiläums sowie das Bundesmusikfest in Osnabrück. Kassiererin Carolin Schmidt konnte sich von den Kassenprüfern eine einwandfreie Kassenführung bestätigen lassen.

Im Anschluss daran wurden einige Musiker für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft und Treue geehrt: Für 25 Jahre aktives Musizieren wurden Carolin Schmidt sowie Johannes und Robert Ortheil ausgezeichnet. David Thielmann wurde für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt.

An dieser Stelle wurde auf das diesjährige Frühjahrskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle hingewiesen, das am 14. April 2019 (Palmsonntag) im Kulturwerk Wissen stattfindet. Karten für das Konzert können im Vorverkauf bei „der buchladen“, der Metzgerei Wickler, bei allen aktiven Musikern sowie an der Abendkasse erworben werden.

Foto: (v.l.): Robert Ortheil, Johannes Ortheil, David Thielmann, Carolin Schmidt, 1. Vorsitzende Alexandra Reifenrath, Korpsführer Tobias Stahl, Kapellmeister Christoph Becker