Veröffentlicht am 28. März 2019 von wwa

BETZDORF – Ärztegenossenschaft – ein Modell für den Kreis Altenkirchen? – Mit dem Gastreferenten Dr. Jager von der Ärztegenossenschaft in Bitburg eine Informationsveranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen des Ortsverbandes Betzdorf-Gebhardshain-Kirchen und des Kreisverbandes Altenkirchen am Mittwoch, 03. April, in der Stadthalle Betzdorf, Hellersaal, ab 19:00 Uhr. Der Ärztemangel in Deutschland ist vielerorts bereits spürbar und wird auch im Kreis Altenkirchen intensiv diskutiert. So liegt die Nachbesetzungsquote für niedergelassene Allgemeinmediziner bundesweit sehr niedrig, aufgrund des Mangels an Medizinern stehen Kommunen mittlerweile im Wettbewerb untereinander.

Oftmals reichen klassische Nachfolgesuchen über Zeitungsinserate etc. nicht länger aus, um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben. Neue und andere Konzepte zur hausärztlichen Versorgung gerade auf dem Land sind gefragt. Die Zahlen der Arztpraxen, aber auch die Prognose für die Weiterführung der Praxen, in den kommenden Jahren ist alarmierend.

Wir begrüßen und unterstützen alle bisherigen Programme und Maßnahmen die dazu dienen sollen, die hausärztliche Versorgung der Menschen im Kreis Altenkirchen auch in der Zukunft sicher zu stellen, erläutert Katrin Donath.

Mit unserer Veranstaltung wollen wir auch neue Wege aufzeigen und prüfen, ob sich für den Kreis oder die Kommunen neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen. In Bitburg konnte nach langen Bemühungen die erste Ärztegenossenschaft in Rheinland-Pfalz ihre Arbeit aufnehmen. Ihr erklärtes Ziel ist es, Ärzt/innen ein attraktives und auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes Arbeitsumfeld zu bieten, umso die Bereitschaft auf dem Land praktizieren zu wollen zu erhöhen.

Mit starker Unterstützung, auch aus der kommunalen Politik, ist es in Bitburg gelungen die Zulassung zur Gründung einer Genossenschaft zu erhalten.

Wir konnten, so Katrin Donaht weiter, Dr. Jager, aus dem Vorstand der Ärztegenossenschaft und selbst praktizierender Facharzt für Allgemeinmedizin, als Referenten für die Veranstaltung gewinnen.

Durch seine Positon in der medicus Eifler Ärzte eG, wird Dr. Jager an diesem Abend kompetent und aus erster Hand über das Model einer Ärztegenossenschaft informieren. Im Anschluss bieten wir noch Raum für Fragen und zur Diskussion. (kado)