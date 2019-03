Veröffentlicht am 28. März 2019 von wwa

BRUNKEN – Großes Frühjahrskonzert des Musikverein Brunken – Der MVB veranstaltet am 13.04.2019 – 19:30 Uhr (Einlass 18:45 Uhr) sein alljährliches Frühjahrskonzert in Gebhardshain – Kartenvorverkauf hat begonnen.

Auch in diesem Jahr haben die zahlreichen engagierten Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Brunken gemeinsam mit der musikalischen Leiterin Nadine Reuber ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm zusammengestellt und erarbeitet. Filmmusik und Musical steht dieses Mal im Vordergrund, wie zum Beispiel die Soundtrack Highlights von Jurassic Park oder bekannte Melodien des in diesem Jahr neu erscheinenden Animationsfilm „Der König der Löwen“ (The Lion King). Viele weitere Melodien, wie von der erfolgreichen Trilogie Der Herr der Ringe, von den Blues Brothers oder dem bekannten Werk Moment for Morricone von dem größten italienischen Soundtrack-Komponisten unserer Zeit, Ennio Morricone, werden zu hören sein. Aber auch die traditionelle Blasmusik wird nicht fehlen. So darf sich das Publikum auf die Klänge des Marschs Folies Begere und The Centurion freuen.

Das Frühjahrskonzert des Musikverein Brunken unter der musikalischen Leitung von Nadine Reuber am 13. April 2019 in der Kleinen Sporthalle der Westerwaldschule in Gebhardshain.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zu Preis von 8,00 Euro bei allen Musikerinnen und Musikern oder für Kurzentschlossene an der Abendkasse für 10,00 Euro. Für Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Alle Einnahmen kommen der Jugendarbeit des Vereins zu Gute. Ein barrierefreier Zugang zur Veranstaltung ist möglich. Weitere Informationen finden sie auf der Homepage des Musikvereins – https://www.musikverein-brunken.de/.