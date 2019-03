Veröffentlicht am 28. März 2019 von wwa

NEUWIED – Genießen unter Nachbarn: Leckeres und Buntes zum Osterfest – Am Mittwoch, 17. April, laden das Mehrgenerationenhaus und das Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt Senioren zu einer neuen Runde „Genießen unter Nachbarn“ ein. Die Ernährungsexpertin Rita Inzenhofer gibt dieses Mal Tipps für eine bunte und leckere Osterküche. Wie immer liegt dabei der Fokus auf regionalen und saisonalen Zutaten. Die Teilnehmer können sich auf aromatische Rezeptideen mit Kräutern und Frühlingsgemüse freuen. Statt wie sonst alleine in der Küche zu stehen, wird gemeinsam gekocht und dabei Tipps und Tricks ausgetauscht. Im Anschluss wird das Menü in gemütlicher Runde genossen.

Los geht es um 11:00 Uhr in den Räumen der GSG-Seniorenresidenz, Rheinstraße 46, Neuwied. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird aber um Anmeldung im Mehrgenerationenhaus Neuwied 02631 344596, mgh@fbs-neuwied.de oder im Stadtteilbüro 02631 863070 oder stadtteilbuero@neuwied.de bis 15. April gebeten.

„Genießen unter Nachbarn“ ist eine Kooperationsveranstaltung vom Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt, dem Mehrgenerationenhaus, der Kreisverwaltung Neuwied sowie der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland.