Veröffentlicht am 27. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Infoveranstaltung der IHK-Akademie Koblenz in Altenkirchen – Die IHK-Akademie Koblenz e. V. bietet für die Weiterbildung „Geprüfte/r Wirtschaftsfachwirt/in IHK“ am 02. April, 17:00 Uhr, eine kostenfreie Infoveranstaltung in Altenkirchen, Regionalgeschäftsstelle der IHK, Wiedstraße 9, an. Vorgestellt werden Inhalte, Zugangsvoraussetzungen, Fördermöglichkeiten und andere wichtige Aspekte. Zur Infoveranstaltung kann man sich unter 0261 30471-72 oder wiedemann@ihk-akademie-koblenz.de oder über www.ihk-akademie-koblenz.de (Suchbegriff: Infoveranstaltung) anmelden.