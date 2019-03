Veröffentlicht am 27. März 2019 von wwa

NEUWIED – Hilfe für Obdachlose in der Region – Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, Obdachlosen in der Region zu helfen: Rene Kühnemann (rechts im Bild) aus Engers, Gründer der Initiative und für Koblenz zuständig, und Peter Klimm (2. von links) aus Feldkirchen, der den Bereich Neuwied betreut. Zweimal im Monat, an jedem zweiten und vierten Sonntag, verteilen sie von 13:00 bis 14:00 Uhr auf dem alten „Aldi“-Parkplatz neben dem Neuwieder Heimathaus Kleidung und Essen an Obdachlose und nehmen sich für Gespräche Zeit. Zuletzt besuchte sie Bürgermeister Michael Mang (links): „Ich freue mich immer wieder, wenn Menschen ehrenamtlich tätig werden und ihre Freizeit dafür aufwenden, etwas Gutes für andere zu tun. Das kann man nicht hoch genug anrechnen und dafür bedanke ich mich.“ Wer selbst mitanpacken möchte, erreicht Peter Klimm unter der Telefonnummer 02631 9619970.