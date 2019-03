Veröffentlicht am 27. März 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – Tennisspieler der SGW starten in die Sommersaison – Die Weichen für den Start in die Sommersaison stellte jetzt die Tennisabteilung der SG Westerwald in ihrer Jahreshauptversammlung. Vorsitzende Tina Oberdries berichtete, dass die vier Sandplätze von einer Fachfirma zwischenzeitlich wieder gut vorbereitet wurden, jedoch ist noch Arbeitseinsatz der Mitglieder notwendig. Am 12. April ab 15:00 Uhr und am 13. April ab 10:00 Uhr sind in Eigenleistung noch Restarbeiten an der Tennisanlage zu erledigen. Ab der Karwoche sind die Plätze bespielbar.

Die Kassenprüfer Bernd Rosenthal und Uli Stolz bescheinigten Geschäftsführer Markus Solbach eine ordnungsgemäße Buchführung, die die einstimmige Entlastung des Abteilungsvorstandes durch die Mitgliederversammlung zur Folge hatte. Ebenso einstimmig beschlossen die Mitglieder die Ersatzbeschaffung neuer Abziehnetze, der Spielbälle, kleinerer Geräte und notwendige Reparaturen.

Die SGW startet mit zehn Mannschaften, darunter drei Jugendmannschaften, in die ab Mai beginnende Medenrunde.

Die Saisoneröffnung mit den Jugendmannschaften und der Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“ findet am Samstag, 27. April ab 14:30 Uhr auf der Tennisanlage Gebhardshain statt. Dieser Tag ist besonders neuen Interessenten oder Wiedereinsteigern gewidmet, die sich rund um den Tennissport informieren und kostenlos schnuppern oder trainieren möchten.

Im August wird wieder das beliebte Schleifchen-Turnier, an dem auch Hobby-Spieler teilnehmen können, angeboten. Weiterhin stehen ein Tennis-Workshop und die Abnahme des Tennis-sportabzeichens auf der Agenda.

Tina Oberdries dankte dem Vorstandsteam Alexander Zollitsch, Christian Deitersen, Jan Seifer, Jugendwartin Bianca Weller, den Trainern Ramona Kölzer und Heiner Kölzer, allen Mannschaftsführern, Geschäftsführer Markus Solbach und dem Vorsitzenden der SGW Willi Philipp für das Engagement.