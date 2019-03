Veröffentlicht am 27. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Besuch im Mehrgenerationenhaus Mittendrin – Margit Strunk, Leiterin des Diakonischen Werkes in Altenkirchen als Träger der Einrichtung, und Silke Seyler als Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus freuten sich über den Besuch der Abordnung des CDU Gemeindeverbandes die sich im „Mittendrin“ über das Angebot und die Arbeit informierten.

Das Mehrgenerationenhaus in Altenkirchen ist ein Ort der Begegnung, an dem Menschen aller Altersgruppen, Nationalitäten, etc. willkommen sind. Davon konnten sich die Teilnehmer bei dem Besuch in der Wilhelmstraße 10 ein gutes Bild machen.

Gerade in Zukunft wird auf die Erfahrung und Kompetenz aller Engagierten in den Mehrgenerationenhäusern gesetzt. So werde gerade auch in der Zukunft der generationsübergreifende Ansatz die Arbeit im Mehrgenerationenhaus prägen. Dies sind erfolgreiche Orte der Begegnung mit Raum für gemeinsame Aktivitäten, mit Angeboten zur Kinderbetreuung und zur Betreuung älterer Menschen. Sie schaffen so ein neues nachbarschaftliches Miteinander.

Ralf Lindenpütz sagte „Mehrgenerationenhäuser leisten gute Arbeit“. Mit den vielen freiwillig Engagierten unterstützt das Haus berufstätige Eltern genauso, wie Menschen, die Angehörige pflegen. Gleichzeitig geben sie Impulse für gesellschaftliches Engagement. Es ist wichtig das dieses Engagement auch weiterhin unterstützt wird und so auch eine tragfähige Basis für die Zukunft hat.

