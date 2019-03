Veröffentlicht am 27. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN/WISSEN – Querflötenorchester der Kreismusikschule bereitet sich aufs große Musikschulkonzert vor – Mit viel Freude verbrachten jetzt knapp 30 Flötistinnen der Kreismusikschule einen gemeinsamen Probenachmittag und formierten sich so wieder einmal zum großen Flötenorchester. Klein und jung bis groß und alt probten an diesem Nachmittag gemeinsam die h-moll Suite von Johann Sebastian Bach in einer Bearbeitung für Querflöte, Alt- und Bassflöte.

Die drei Sätze, die mit der bekannten „Badinerie“ mit Ohrwurmcharakter enden, werden beim großen Musikschulkonzert am Sonntag, 7. April ab 16:00 Uhr im kulturWERKwissen aufgeführt.

Schulleiter und Flötenlehrer Michael Ullrich hatte den Flötentag zusammen mit seinen Fachkolleginnen Simone Bröhl, Anke Welsch und Kerstin Withöft vorbereitet. Ihnen gelang es mit viel pädagogischem Geschick, Anfänger wie auch Profis zu integrieren. Es klappte sogar so gut, dass spontan noch „Afrika“ von Erik Veldkamp als fröhliche Zugabe mit Spaßfaktor gespielt werden konnte.

Infos zum Konzert und zum Musikunterricht gibt das Büro der Musikschule gerne: Telefon 02681-812283, musikschule@kreis-ak.de oder www.kreismusikschuleAK.de