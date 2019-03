Veröffentlicht am 27. März 2019 von wwa

WEYERBUSCH – Generationentreff in Weyerbusch geplant – Der Verkehrs- und Bürgerverein Weyerbusch möchte am 26. April um 15:00 Uhr im Raiffeisen-Begegnungszentrum ein Projekt „Generationentreff“ anbieten und hierzu „Jung und Alt“ herzlich einladen. Beim ersten Treffen ist ein Kennenlernen/Austausch vorgesehen und eine Ideensammlung für die nächsten Treffen. Um telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer: 02686 8211, bei Liane Schumacher oder per Mail unter gathimohr@aol.com, bis zum 17. April wird gebeten.