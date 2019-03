Veröffentlicht am 26. März 2019 von wwa

WISSEN – SSV95 Wissen Herren verspielen Punkt – SSV95 Wissen – SF Neustadt 22:22 (14:11) – Der SSV Wissen hatte die Sportfreunde aus Neustadt zu Gast. Da man das Hinspiel in Neustadt knapp verloren hatte, sollte – gerade auch nach dem letzten eher schwachen Heimauftritt, unbedingt ein Sieg geholt werden. Auch erreichte die Mannschaft vergangene Woche die Nachricht, dass Trainer Becher nach der Saison aus beruflich und privaten Verpflichtungen nicht mehr in Vollzeit als Trainer zu Verfügung stehen wird. Dementsprechend galt es die restliche Spielzeit auch für Trainer Becher, welcher die Mannschaft Anfang der Saison quasi aus der Not heraus übernommen hatte, positiv zu gestalten.

Die Mannschaft begann von Anfang an sehr konzentriert und konnte, gerade in der Abwehr, gute Akzente setzen, welche schnell in Tore umgesetzt werden konnten. Doch Neustadt agierte clever, spielte lange Angriffe und kam so auch nach und nach zu klaren Torchancen. Dennoch behielt der SSV die Oberhand verpasste es aber, auch aufgrund des gut aufgelegten Gästetorhüters, sich entscheidend abzusetzen. Oftmals wurden freie Würfe nicht genutzt oder der Torabschluss zu hektisch gesucht. Auch stellten die Neustädter den Wissener Angriff mit einem vorgezogenen Abwehrspieler vor neue Aufgaben. Dennoch konnten die Hausherren mit einer 14:11 Führung in die Pause gehen.

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete. Neustadt spielte lange Angriffe, der SSV stand gut in der Abwehr, konnte aber gerade vorne wenig Durchschlagskraft entwickeln. Nach 45 Minuten waren die Gäste auf 19:17 an den Hausherren dran und Trainer Becher nahm eine Auszeit. Hierbei appellierte er noch einmal an seine Spieler geduldig und diszipliniert Spielzüge umzusetzen und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Die folgende Spielzeit begann sehr vielversprechend, da sich Neustadt selbst mit zwei aufeinanderfolgenden Zeitstrafen schwächte. Allerdings wurde aus der doppelten Überzahl wenig Kapital geschlagen und so kam der jetzt auch immer beherzter zupackende Gegner Tor für Tor ran, bis man in der 58. Minute auf einmal mit 21:22 zurücklag. Wissen konnte zwar ausgleichen, Neustadt hatte nun noch eine Minute Zeit mit einem langen Angriff den Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Dies gelang den Gästen allerdings nicht und somit hatte Wissen seinerseits noch Zeit für einen schnellen Angriff. Hierbei wurde Phillip Hombach dann bei einer klaren Torchance drei Sekunden vor Schluss gefoult. Allerdings entschieden die Schiedsrichter trotz der von ihnen gegebenen roten Karte nur auf Freiwurf, welcher letztlich nicht verwandelt wurde.

Zusammenfassend war das Unentschieden am Ende zwar glücklich, den gesamten Spielverlauf betrachtend brachte der SSV sich lediglich durch zu viele vergebene Chancen darum, das Ergebnis positiver gestalten zu können. Es spielten: Kilian – Cassens (1), Burghaus (2), C. Hombach (4/2), Diederich (2), Brenner (2), Pfeifer (1), Perez Leal, Demmer (5), Orthey, P. Hombach (5/1), Greb, Gräber. (Vereinsbericht) (chho) Foto: SSV Wissen

Foto: „Klar Wurfchancen, wie hier durch Thomas Greb, blieben zu oft ungenutzt. Dies sorgte für das letztendlich glückliche Unentschieden, welches – den gesamten Spielverlauf betrachtend – einen verlorenen Punkt darstellt.“