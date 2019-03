Veröffentlicht am 26. März 2019 von wwa

FENSDORF – Vorbildliche Obstbaum-Pflanzaktion in Fensdorf – In Fensdorf wurde auch in diesem Jahr die Obstbaum-Pflanzaktion des Kreises wieder vorbildlich umgesetzt. Unter fachkundiger Anleitung durch Georg Weyer und Lukas Schneider, denen der ausdrückliche Dank der Ortsgemeinde für Ihren Einsatz gilt, hat eine Mannschaft aus bewährten und neuen „Kräften“ am Ortsrand entlang weitere acht Obstbäume gepflanzt. So nimmt der Obstbaumgürtel um die Ortslage herum weiter Gestalt an. Ganz wichtig ist den Aktiven der nachhaltige Charakter der Aktion. Durch die Grundstückseigentümer und die Gemeinde wird ein fachgerechter Obstbaumschnitt sichergestellt. Bereits in der Planung ist ein Tagesseminar zum Thema Sommerschnitt. (ddn) Foto: OG Fensdorf