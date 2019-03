Veröffentlicht am 25. März 2019 von wwa

WILLROTH – Gemeinsam für ein lebens- und liebenswertes Willroth – Wählergruppe Grendel stellt sich zur Gemeinderatswahl – Die Wählergruppe Grendel ist bereit, hochmotiviert und optimistisch. „Mit unserem Angebot an die Wähler in Willroth stehen wir sehr gut da“, so der Vorsitzende des Vereins „Wählergruppe Willroth“ (WG Willroth), Sascha Hoffmann. Auch Sven Grendel, Listenführer und Namensgeber der Liste stellt fest: „Wir bieten den Willrothern mit unserem Wahlvorschlag eine Alternative zu bestehenden Strukturen, ohne damit ein grundsätzlich negatives Zeugnis für die bisherigen Amtsinhaber ausstellen zu wollen.“

Erstmals seit vielen Jahren haben die Bürger in Willroth wieder die Möglichkeit aus zwei Listen ihre Kandidaten für den kommenden Gemeinderat zu wählen. „Es geht uns nicht in erster Linie um Kritik am bisherigen Gemeinderat, vielmehr ist es unser Anliegen, wieder mehr auf die Bürgerinnen und Bürger in Willroth zuzugehen und diese in die Gemeindearbeit zu integrieren“, so Sven Grendel.

Besonders stolz ist Sascha Hoffmann darauf, den Bürgern in Willroth eine vielfältige Liste präsentieren zu können. „Wir bieten das gesamte Spektrum, Frauen und Männer, Junge und Alte, Angestellte und Selbstständige, Arbeiter und Geschäftsführer.“

Der Verein „Wählergruppe Willroth“, aus dem die Liste zur Gemeinderatswahl hervorgeht, wurde im März dieses Jahres gegründet und hat zum Zweck, die politische Arbeit innerhalb der Gemeinde zu fördern. „Wir freuen uns über den erheblichen Zuspruch und fühlen uns bestärkt in unserer Absicht, ein alternatives und frisches Angebot zu unterbreiten“, kommentierte Uwe Eul, 2. Vorsitzender der WG Willroth.

Für das Amt als Mitglied im Gemeinderat stellen sich auf der Liste „Wählergruppe Grendel“: Sven Grendel, Uwe Eul, Sascha Hoffmann, Werner Eul, Simone Selbach, Kai-Uwe Becker, Uli Troß, Mario Eul, René Strunk, Christian Hasselbach, Jessica Eul, Matthias Selbach, Christian Patt, Bernd Eul, Frank Eul