Veröffentlicht am 25. März 2019 von wwa

PRACHT – Neue Obstbäume in Pracht gepflanzt – Nach der Aktion „Obstbaum-Jahrhundert-Zählung 2013“ wurden am Samstag weitere Obstbäume bei der Kreisverwaltung abgeholt. Michael Ebach hat vier Apfelbäume (Grünapfel, Weißer Klarapfel, Erbachhofer Mostapfel, Woltmanns Renette) und eine Hauszwetsche sowie Zubehör (Pfähle, Wurzeldraht, Stammschutz und Kokosstrick) in Altenkirchen in Empfang genommen.

An den Standorten entlang der Wirtschaftswege „Bitzbruch, Benjeshecke und Steinbruchweg“ wurden die neuen Obstbäume gepflanzt. Hier waren bereits vor einigen Jahren alte Obstbäume abgebrochen so dass durch die Ergänzung der neuen Bäume wieder eine Obstbaumallee entlang der Wirtschaftswege geschaffen wurde.

Michael Ebach, Friedhelm Seelbach, Raimund Bender, Wilhelm Otto, Udo Seidler, Georg und Dennis Fuchs haben die Bäume nach den schriftlichen Anweisungen von Olaf Riesner-Seifert von der Unteren Naturschutzbehörde gepflanzt.

Auch in Zukunft will sich die Ortsgemeinde Pracht mit der Anpflanzung von neuen Obstbäumen zur Erhaltung der Kulturlandschaft beteiligen. (udse) Fotos: OG Pracht