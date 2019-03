Veröffentlicht am 25. März 2019 von wwa

BIRNBACH/PRACHT – Einbruchdiebstahl in der Gemarkung Birnbach und Pracht – In der Zeit vom 21. bis zum 22. März kam es zu einem Einbruch in eine Gartenlaube an der Landesstraße 277 in der Gemarkung Birnbach. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsamen Zugang zum Gelände und einem Schuppen, aus dem diverse Werkzeuge entwendet wurden. Der genaue Schadenswert steht noch nicht fest. Es wurden Spuren gesichert, die darauf hindeuten, dass mit einem Fahrzeug auf das Gelände gefahren worden ist. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass in das gegenüberliegende Gelände der Weiheranlage ebenfalls eingebrochen wurde. Zwei auf dem Gelände stehende Hütten wurden angegangen und durchwühlt. Die genaue Schadenshöhe steht auch hier noch nicht fest. Beide Taten könnten im Zusammenhang zueinander stehen. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

Im Zeitraum vom 22. auf den 23. März, wurde in ein Sportlerheim in Pracht eingebrochen. Dort wurde mit vorgefundenem Werkzeug brachial gewirkt, jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Durch die Tat wurde Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro verursacht. Es wird um Zeugenhinweise gebeten. Quelle: Polizei