WISSEN: Einparken will geübt sein

Veröffentlicht am 25. März 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wissen – Ein 37jähriger Mann hatte seinen Skoda Octavia ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Langstraße geparkt. Am Sonntagmittag, 24. März, gegen 12:00 Uhr, wollte eine 25jährige Fahrzeugführerin eines Peugeot vor dessen Fahrzeug einparken, dabei verschätzte sie sich aber und streifte den Skoda vorne links an der Stoßstange. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt circa 2.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei