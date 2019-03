Veröffentlicht am 25. März 2019 von wwa

NIEDERBIEBER – Verkehrsübungsplatz muss dringend erneuert werden – Bei Ortsvorsteherkandidat Karl-Heinz Tross und bei den Ortsbeiratskandidaten Doris Szwed und Sabine Pohling häufen sich Anfragen, warum der Verkehrsübungsplatz in so einem schlechten Zustand sei. Das veranlasste den Ortsverein gemeinsam mit Stadtratsfraktionsvorsitzenden, Sven Lefkowitz den Übungsplatz an der Grundschule in Augenschein zu nehmen. An Ort und Stelle kam man auch mit Eltern und ihren Kindern ins Gespräch, die den schlechten Zustand bestätigten und dass in Anbetracht der zunehmenden Verkehrsdichte das Üben der Verkehrssicherheit immer wichtiger wird. Es fehlen Verkehrsschilder, die Ampeln funktionieren nicht und die Markierungen und die Wege sind schlecht, so äußern sich Eltern und ihre Kinder auf dem Verkehrsübungsplatz an der Grundschule gegenüber Vorstandsmitgliedern aus dem SPD-Ortsverein Niederbieber-Segendorf.

Die SPD hat schon seit langem die Forderung nach einer Sanierung des Platzes an die Stadtverwaltung gerichtet, dies wurde immer aus Kostengründen verneint. „Der Verkehrsübungsplatz hat eine gesamtstädtische Bedeutung. Wir fordern auf der einen Seite den Ausbau der Radwege und dazu gehört unabdingbar, dass wir unsere Jüngsten auch fit machen, damit sie sicher die Radwege und die Straßen nutzen können. Und dazu benötigt es einen intakten Verkehrsübungsplatz“, bekräftigt die Vorsitzende des SPD Niederbieber-Segendorf und Ratsmitglied Petra Grabis. „Das ist eine Forderung vieler Bürgerinnen und Bürger und damit das Thema auch in der Verwaltung wieder aufgegriffen wird, folgt seitens der SPD-Ratsfraktion eine Anfrage in der nächsten Sitzung des Stadtrats“, so abschließend Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz.

Foto: Vorstandsmitglieder SPD Niederbieber-Segendorf mit Sven Lefkowitz, SPD-Fraktionsvorsitzender.