Veröffentlicht am 25. März 2019 von wwa

WISSEN – Gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung am Fahrzeug – Am Sonntagabend, 24. März, 21.27 Uhr, wollte ein 32jähriger Mann mit seinem Hund am Stadion in Wissen spazieren gehen. Als er dort seinen Hund aus dem Auto ließ, sei er von mehreren Personen grundlos angegangen worden. Dabei hätten sie mit Stöcken auf ihn eingeschlagen. Ein Schlag traf den Mann am Bein und erlitt er eine blutende Platzwunde am Schienbein. Außerdem hätten die Personen an seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel und eine Seitenscheibe beschädigt.

Der Schaden, so die Polizei, beträgt circa 500 Euro. Nach dem Angriff sei der Mann mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit geflüchtet. Eine Täterbeschreibung war ihm nicht möglich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei