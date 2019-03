Veröffentlicht am 26. März 2019 von wwa

NR-GLADBACH-BLOCK – Rundgang und Bürgergespräch der SPD Gladbach-Block – Zum Bürgergespräch am Sonntag, 31. März 2019, lädt die SPD Gladbach-Block in den Stadtteil Gladbach ein. Treffpunkt ist am Gladbacher Kreisel um 10:30 Uhr mit anschließendem Rundgang. Danach ab 11:00 Uhr, findet ein gemeinsamer Austausch in den Räumen der AWO – Gladbach, An der Marienkirche 7, 56566 Neuwied, statt. Für Fragen und Anregungen stehen der Vorsitzende der SPD Gladbach-Block, Christian Scheidgen, MdL Fredi Winter, Bürgermeister Michael Mang, SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz, Geschäftsfeldleiter SBN Frank Schneider und weitere Stadtratsmitglieder zur Verfügung. Die SPD Gladbach-Block freut sich auf eine rege Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern.